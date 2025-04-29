Çam ağaçları köylülerin geçim kaynağı oldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman işçiliği yapan köylüler İsmail ve Menziliye Kaya çifti, birlikte kestikleri yaşlanmış, kurumuş veya yangından etkilenmiş çam ağaçlarını Orman İşletme Müdürlüğü'ne satarak kazanç elde ediyor. Gafarlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki İsmail ve 50 yaşındaki eşi Menziliye Kaya, uzun yıllardır ekmeklerini orman işçiliğinden kazanıyor. Sabah erken saatlerde traktörle yola koyulan çift, engebeli yolları aşarak Sumbas Orman İşletme Müdürlüğü'nce ormandaki gençleştirme çalışması kapsamında belirlenen alanlarda numaralandırılan çam ağaçlarını kesiyor. Ormanlarda omuz omuza çalışan çift, dal ve kabuklarından ayırdıkları 3'er metrelik kütükleri traktörlerine yüklüyor.

İsmail Kaya, 15 yaşında babasından öğrendiği ormancılığı 50 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Yaşlanmış, kurumuş veya yangından etkilenmiş ağaçları kestiklerini dile getiren Kaya, müdürlük ekiplerinin ölçtükleri kütükleri metreküp hesabıyla satın aldığını anlattı. Kaya, en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Geçim kaynağımız için bütün yıl çalışıyoruz. En büyük yardımcım eşim. Her gün benimle gelir, çayımı ve yemeğimi yapar, ağaç keser, ölçü alır. Birlikte işimize, aşımıza bakıyoruz. Çocuklarımı bu işten kazandığım parayla büyüttüm. İkisi üniversiteyi bitirdi öğretmen oldu, birisi üniversitede. Ömrüm el verdiğince bu işi yapmaya devam edeceğim."