Çamaşır makinesinden silah çıktı

Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet farklı silahlara ait şarjör ve 2 bin 590 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.