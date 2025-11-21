Çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amirliği ekipleri, K.K. (32) adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada evdeki çamaşır makinesi içerisinde 896 adet uyuşturucu nitelikli hap, 66 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi.