Çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı

12:4421/11/2025, Cuma
IHA
Yapılan aramada evdeki çamaşır makinesi içerisinde 896 adet uyuşturucu nitelikli hap, 66 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu tacirinin evine operasyon gerçekleştiren polis, saklanan uyuşturucuları çamaşır makinesi içerisinde buldu. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amirliği ekipleri, K.K. (32) adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada evdeki çamaşır makinesi içerisinde 896 adet uyuşturucu nitelikli hap, 66 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeleri çamaşır makinesine saklayan A.K. (29) adlı kadına ’suç delillerini yok etmek’ suçundan polis merkezinde işlem yapıldı.



