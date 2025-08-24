Cami imamından yağlı boya sergisi

Ahlat'ta yağlı boya sergisi
Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri münasebetiyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde yağlı boya sergisi açan cami imamının eserleri büyük ilgi gördü.
’nin 954’ncü yıl dönümü kutlamaları Ahlat ilçesinin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde devam ediyor. Alanda kurulan tematik çadırlarda valilik ve belediyeler, yöresel ürünleri ve geleneksel lezzetlerini tanıtırken sanatçılar da eserlerini sergileme fırsatı buluyor. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde görev yapan imam hatip Aydın Tok’un yaptığı yağlı boya tabloları, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Büyük ekseriyeti Bitlis, Van ve bölgedeki tarihi eserlerin tablolarından oluşan yağlı boya resimler ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor.
Açtığı sergi hakkında açıklamada bulunan Adilcevaz Bekir Efendi Cami İmam Hatibi Aydın Tok,
"Küçüklükten beri bu sanata düşkünüm. Resim sanatını küçüklükten beri yapıyorum. Elimizden geldiği kadar tabii Allah’ın verdiği bir sevgi, bir yetenek olduğu için bunu yapıyorum. Resim yaptıkça da bundan zevk alıyorum. Genellikle eserlerimin içinde Ahlat, Adilcevaz, Bitlis, hatta Van’daki tarihi eserler yer alıyor"
dedi.
Şimdiye kadar 15-20 tane tarihi eser yaptığını aktaran Tok,
"Hepsini bir anda değil, 2-3 senede yapmıştım. Ayrıca 10 sene önce olan çalışmalarım da var. Daha önceki resimlerim amatördü ama şu anda profesyonel bir şekilde resim yapmaya başladım. Genelde yağlı boya çalışması yapıyorum. Resim yaptıkça daha mutlu, daha huzurlu oluyorum"
ifadelerini kullandı.
