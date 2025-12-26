Yeni Şafak
Caminin kasasından 40 bin TL'yi çalan şahıs tutuklandı

16:2926/12/2025, Cuma
IHA
N.B. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, camiden çaldığı para ile birlikte yakalanırken, ele geçirilen paranın camiye iadesi sağlandı.
Sivas’ta gece Atölye Camisi’ne girerek bağış kasasında bulunan 40 bin TL’yi çalan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda hırsızlığı N.B. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli, camiden çaldığı para ile birlikte yakalanırken, ele geçirilen paranın camiye iadesi sağlandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Sivas
#Atölye Camisi
#Bağış
