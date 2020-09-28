Can Ataklı'dan 'Bir cephe de Azerbaycan’da açılmasın' çıkışı

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan dün yine Azerbaycan'a yönelik saldırı başlattı. İşgal altındaki köyler Azerbaycan ordusu tarafından tek tek kurtarılmaya başlamışken Türkiye kardeş Azerbaycan'a desteğini tekrar duyurdu.

Can Ataklı rahatsız oldu

Ancak bu destek gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti. Ataklı bugünkü köşe yazsısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir cephe de Azerbaycan’da açılmasın

Demeçler açıklamalar, sert eleştiriler şu anda kamuoyunda sempati yaratıyor olabilir. Ancak Türkiye’nin bugünkü ortamda Azerbaycan-Ermenistan sürtüşmesine aktif olarak girmemesi gerekir.

Yine bir maceraya girme hevesinde olduklarını fark ediyorum. Tabii iktidarın bu tür şeylere ihtiyacı var aslında. Toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir, bunlar çok hoşuna gider. Ancak Türkiye’nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı.

Şu anda zafer çığlıkları atılıyor olabilir ama inanın bir süre sonra yine aynı şekilde “Yanlış yaptık, keşke içine dalmasaydık” türü itirafların gelmesi kaçınılmazdır. Vakit yine geç olmamalı."

DÜNYA Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi

DÜNYA Sonuçları ağır oldu: Kardeş Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini SİHA'larla vuruyor



