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Gündem Can Ataklıdan Bir cephe de Azerbaycanda açılmasın çıkışı
POLİTİKA

Can Ataklı'dan 'Bir cephe de Azerbaycan’da açılmasın' çıkışı

28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ’a tamamen yerleşmek için provokasyona başvuran Ermenistan dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Ermeni güçlerine anında karşılık veren Azerbaycan ordusu komuta merkezleri, hava savunma merkezlerini SİHA’larla vurdu. Türkiye'den Azerbaycan'a destek verilirken gazeteci Can Ataklı'dan "Bir cephe de Azerbaycan'da açılmasın" çıkışı geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği Can Ataklı'yı rahatsız etti.
Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği Can Ataklı'yı rahatsız etti.

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan dün yine Azerbaycan'a yönelik saldırı başlattı. İşgal altındaki köyler Azerbaycan ordusu tarafından tek tek kurtarılmaya başlamışken Türkiye kardeş Azerbaycan'a desteğini tekrar duyurdu.

Can Ataklı rahatsız oldu

Ancak bu destek gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti. Ataklı bugünkü köşe yazsısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir cephe de Azerbaycan’da açılmasın

Demeçler açıklamalar, sert eleştiriler şu anda kamuoyunda sempati yaratıyor olabilir. Ancak Türkiye’nin bugünkü ortamda Azerbaycan-Ermenistan sürtüşmesine aktif olarak girmemesi gerekir.

  • Yine bir maceraya girme hevesinde olduklarını fark ediyorum. Tabii iktidarın bu tür şeylere ihtiyacı var aslında. Toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir, bunlar çok hoşuna gider. Ancak Türkiye’nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı.

Şu anda zafer çığlıkları atılıyor olabilir ama inanın bir süre sonra yine aynı şekilde “Yanlış yaptık, keşke içine dalmasaydık” türü itirafların gelmesi kaçınılmazdır. Vakit yine geç olmamalı."

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