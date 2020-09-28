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Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu 550den fazla Ermeni askeri öldürülmüştür
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: 550'den fazla Ermeni askeri öldürülmüştür

Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA'nın imha edildiği ve Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyuruldu. Bakanlık ayrıca öldürülen bazı Ermeni askerlerinin isimlerini yayınladı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

ERMENİ ORDUSUNUN HAVA TABUR KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"

Azerbaycan Ordusu tarafından öldürülen Ermeni askerlerinin bazılarının isimleri:

  • Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu
  • Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu
  • Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu
  • Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu
  • Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu
  • Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu
  • Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu
  • Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu
  • Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu
  • Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu
  • Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu
  • Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu
  • Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu
  • Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu
  • Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu
  • Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu

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