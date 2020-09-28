Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Murovdağda hakimiyet Azerbaycan o bölgeye Ermenileri yaklaştırmayacak
AVRUPA

​Murovdağ’da hakimiyet: Azerbaycan o bölgeye Ermenileri yaklaştırmayacak

Murovdağ’da hakimiyet: Azerbaycan o bölgeye Ermenileri yaklaştırmayacak

Harekatın en stratejik aşaması, Karabağ’a hakim noktada olan Murovdağ’da kontrolün sağlanması oldu. Azerbaycan ordusu, dün öğle saatlerinde kontrol altına alınan Ağdere ve Murovdağ yönünde bazı stratejik yüksekliklerde konuşlanmaya başladı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Harekatın seyrini değiştirecek stratejik bir nokta olan Murovdağ bölgesi, Karabağ’ın kuzeydoğusunda bulunuyor. Bu konumuyla da başta Ermenistan saldırıları altındaki Terter ve Ağdam bölgesi olmak üzere Karabağ’ın tamamına hakim bir noktada bulunuyor. Murovdağ bölgesi aynı zamanda Gence ve Tovuz istikametine de hakim. Azerbaycan ordusu, Murovdağ’da konuşlanmasıyla birlikte büyük bir üstünlük sağlayacak. Bölgedeki hakim konumuyla gözetlemeye çok elverişli bir nokta olarak öne çıkan Murovdağ, Ermenistan ordusunun yaklaşma istikametlerini, cepheye gelecek Ermeni birliklerin takviyelerini kontrol ediyor. Bu bölgedeki üslenmeyle Azerbaycan, Ermenileri bölgeye yaklaştırmayacak.

Sonuçları ağır oldu: Kardeş Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini SİHA'larla vuruyor
DÜNYA
Sonuçları ağır oldu: Kardeş Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini SİHA'larla vuruyor
Abone Ol Google News
Ermenistan ordusu yerle bir!

Ermenistan ordusu yerle bir!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: ​550'den fazla Ermeni askeri öldürülmüştür.
Sonuçları ağır oldu

Sonuçları ağır oldu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yaşanan gerilime ilişkin tüm detaylar...
FernandoMusleranın acı günü

Fernando
Muslera'nın acı günü

​Sarı kırmızılı kulüp taziye mesajı yayınladı.
Murovdağ'da hakimiyet

Murovdağ'da hakimiyet

​Azerbaycan o bölgeye Ermenileri yaklaştırmayacak.
Türkiye<br>model ülke

Türkiye
model ülke

​Koronavirüse karşı verilen mücadeleyi kıta kıta incelediler.
Mayını imha<br>eden drone

Mayını imha
eden drone

​Asker çocuğu iki kardeşin büyük başarısı.

İngiltere'de isyan: Koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar sonrası göstericiler sokağa indi

İngiltere'de isyan: Koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar sonrası göstericiler sokağa indi

Kral meclisi feshetti

Kral meclisi feshetti

Hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyor.

BM'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

BM'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

​'Çatışmalara derhal son verilmeli.'
Sokağa çıkmak<br>izne tabi olacak

Sokağa çıkmak
izne tabi olacak

Savaş hali Bakü dahil 19 yerleşim yerinde uygulanacak.

Sessiz derbi

Sessiz derbi

​Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.