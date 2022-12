Can Dündar 'Bağışlarımız kesildi' diyerek Alman basınında yardım dilendi Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı Can Dündar, Alman basınında yer alan köşe yazısında zor durumda olduğunu itiraf etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Can Dündar, bu sebeple bağışlarının kesildiğini söyleyerek yardım istedi.

