Can Dündar 'Bağışlarımız kesildi' diyerek Alman basınında yardım dilendi

Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı Can Dündar, Alman basınındaki köşe yazısında bağışlarının kesildiğini söyleyerek yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Can Dündar, bu sebeple yardımlarının kesildiğini ileri sürerek "Avrupa'daki sürgün medyası yok olmakla karşı karşıya" dedi.

"ÖLÜM KALIM SEÇENEĞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Almanya'da 'özgür basın' mücadelesine katkı veren kuruluşlardan gelen bağışların kesildiğini söyleyen firari Can Dündar, reklam-ilan gelirlerinin bulunmadığını söyleyerek ölüm-kalım seçeneğiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Can Dündar, "Hayatta kalabilmek, mücadeleyi sürdürebilmek, daha çok ses verebilmek için katkınıza her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz" sözleriyle yardım istedi.

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