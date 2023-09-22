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Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

16:27 . 22/09/2023 الجمعة
AA
Foto: AA.

Foto: AA.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tespit edilen 58 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik helikopteri "TCSG-513" unsurları, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.


Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" ekipleri, durdurdukları bottaki Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya getirdi.


"KB-20" botu ekipleri de yine Ayvacık açıklarında başka bir lastik bot tespit etti


Ekipler durdurdukları bottaki Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.


Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


#Çanakkale
#Ayvacık
#Düzensiz Göçmen
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