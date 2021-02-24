Çanakkale Boğazı dev konteyner gemileri için 14 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı’ndan geçişi planlanan Hong Kong bayraklı 'Cosco Vıetnam', Almanya bayraklı 'Ludwıgshafen Express', Panama bayraklı 'Msc Loretta', Portekiz bayraklı 'Northern Justice' ve Panama bayraklı 'Msc Rosa M' adlı dev konteyner gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan saat 05.45 itibariyle geçmeye başladı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) Tekirdağ, İstanbul ve Gebze Limanları'na giden, en küçüğü 306, en büyüğü 367 metre olan 5 geminin kuzeyden güneye güvenli geçişi için boğazın tek yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu. Gemilere boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler refakat ediyor.

Çanakkale Boğazı'nın planlama kapsamında saat 19.45'te yeniden açılması planlanıyor.

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GÜNDEM Yoğun sis nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı