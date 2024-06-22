Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Askıya alınan trafik çift yönlü açıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde öğle saatlerinde tarım arazisinde çıkan yangının kontrol altına alınmasından sonra bu defa da saat 16.30 sıralarında çöp döküm alanında başka bir yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.