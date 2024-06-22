Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Askıya alınan trafik çift yönlü açıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi için bölgeye ekipler sevk edildi.
Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.
Diğer gemiler anonsla uyarıldı
Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.
Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.
Askıya alınan gemi trafiği açıldı
Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada gemi arızası nedeniyle askıda olan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift yönlü olarak açıldığı belirtildi.