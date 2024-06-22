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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Askıya alınan trafik çift yönlü açıldı

Çanakkale Boğazı geçişi sırasında bir akaryakıt tankeri Gelibolu açıklarında arızalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu arıza nedeniyle Boğa trafiğinin kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığını belirtti. Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada ise trafiğin çift yönlü olarak açıldığı belirtildi.

16:37 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:51 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Çanakkale
Çanakkale

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Diğer gemiler anonsla uyarıldı

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Askıya alınan gemi trafiği açıldı

Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada gemi arızası nedeniyle askıda olan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift yönlü olarak açıldığı belirtildi.




#Çanakkale Boğazı
#gemi
#arıza
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