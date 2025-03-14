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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Diğer gemilere anında bilgi geçildi

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Diğer gemilere anında bilgi geçildi

17:4114/03/2025, Cuma
AA
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda İzmir'den İstanbul'a giden, 116 metre boyundaki kuru yük gemisi arızalandı. Kaptanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine kurtarıcı römorkör sevk edildi. Boğazı geçen diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan geminin Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

İzmir'den İstanbul'a giden, 116 metre boyundaki Panama bayraklı "Tayga" isimli kuru yük gemisinin makinesi Kepez önlerinde arızalandı.

Kaptanın, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçen diğer gemiler, arıza hakkında bilgilendirildi.

Manevrayla geri döndürülen gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.



#Çanakkale Boğazı
#gemi arızası
#gemi

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