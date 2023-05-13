Çanakkale Özdemir’in romanlarıyla tanındı

Çanakkale Mahşeri, Varolmak Kavgası, Plevne, Ölüm Daha Güzeldi, Yemen Ah Yemen gibi romanlarla medeniyetimizin izini süren tarihçi Mehmed Niyazi Özdemir vefatının 5. yılında anıldı. Tarih alanında yaptığı önemli çalışmalarla tanınan ve bir dönem gazetemizde yazılar kaleme alan Özdemir’in edebi hayatı, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “Tarihi Romanlaştıran Yazar” isimli panelde konuşuldu. Moderatörlüğünü şair Özcan Ünlü’nün üstlendiği programda Prof. Dr. Mehmet Güneş, Doç. Dr. Necmettin Özmen, Ekrem Ayyıldız, Can Alpgüvenç yazarın romanlarını, çalışma stilini, tarih tahayyülünü anlatarak, anılarını paylaştı. Konuşmacılardan Ekrem Ayyıldız, “Çanakkale’nin gündeme gelmesi Niyazi ağabeyin romanından sonradır. Talebelerinden birisi anlatmıştı; Çanakkale’ye gitmiştik, yerli birisi bize dedi ki ‘Bir adam bir roman yazmış, ondan sonra burası birkaç yıldır ziyaretçi akınına uğruyor’ demiş. Belgesel romanlar yazmıştır. Çanakkale’nin şiirini Mehmet Akif, romanını ise Mehmed Niyazi yazdı” dedi. Özdemir ailesi ve dostları da usta kalemi mezarı başında dualarla andı.