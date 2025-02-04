Çanakkale Savaşları kahramanı dedesiyle aynı gün vefat eden torunu defnedildi

Dedesinin ölüm yıl dönümü olan 3 Şubat'ta hayatını kaybeden Eren için Bahçeli köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, gazetecilere, Recep Eren'in büyük tevafuk olarak dedesinin ölüm yıl dönümü olan gün hayatını kaybettiğini söyledi.

Eren'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kayabaşı, "Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale'mizin en önemli kahramanlarından. Dün onun ölüm yıl dönümüydü. Bizde burada yapılan törene katıldık. Recep amcamız törene katılamamıştı. Tüm yakınlarına ve Çanakkale'mize sabırlar diliyorum." dedi.