SAS ekipleri tarafından yapılan operasyonla mayın imha edildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bulunan mayın kontrollü şekilde imha edildi.
Ezine ilçesi Yeniköy açıklarında, dün, denizde balıkçılar mayını fark edip jandarmaya haber verdi.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Çanakkale Savaşları'ndan kalma İngiliz menşeli deniz mayını için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS ekipleri tarafından yapılan operasyonla mayın imha edildi.
Çanakkale Savaşları'ndan kalma: Denizde bulunan mayın imha edildi
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26 Ocak, Pazar
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