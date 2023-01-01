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Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 42 Afganistan uyruklu yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

12:24 . 19/09/2023 Salı
AA
Olayda kullanılan araç yediemin otoparkına, düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayda kullanılan araç yediemin otoparkına, düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyünde yaptıkları operasyonda Afganistan uyruklu 11'i erkek, 10'u kadın, 21'i çocuk toplam 42 düzensiz göçmeni yakaladı.


Operasyonda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu noktaya 17 EE 68 plakalı ticari araç ile su ve muhtelif gıda malzemesi getiren S.C. ve H.T. gözaltına alındı.


Olayda kullanılan araç yediemin otoparkına, düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


#Ayvacık
#Düzensiz Göçmen
#Çanakkale
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