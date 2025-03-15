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Çanakkale'de alevler ormanlık alana sıçradı

Çanakkale'de alevler ormanlık alana sıçradı

18:4915/03/2025, Cumartesi
IHA
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Bayramiç'teki yangın kısa sürede söndürüldü.
Bayramiç'teki yangın kısa sürede söndürüldü.

Çanakkale'de tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Bayramiç ilçesi Evciler köyü Tepeler mevkiinde bir tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



#Çanakkale
#Bayramiç
#Yangın

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