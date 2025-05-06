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Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

08:026/05/2025, Salı
AA
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Karagöz'ün cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çal Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Emin Karagöz'den haber alamayan yakınları, Çavuştaşı mevkisindeki tarlaya gitti.

Karagöz'ün devrilen 17 YR 684 plakalı traktörün altında kaldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen
sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Karagöz'ün cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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