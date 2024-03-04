Çanakkale'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Yenice ilçesi olan depremin başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

Depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Gelişmelerin takip edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Çanakkale Yenice’de 4️⃣,9️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Depremden etkilenen… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024

Korkup ikinci kattan atladı, hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da depremden korkup ikinci kattan atlayan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.





Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2024

Çanakkale Valiliğinden deprem açıklaması

Depreme ilişkin Çanakkale Valiliğinden de açıklama yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (pazartesi) saat 21:38’de Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Vali Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul'da da hissedildiğini, kentte şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Vali Gül, saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD verilerine göre,#Çanakkale #Yenice merkezli

4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.



Deprem, #İstanbul’dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.



Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.#İstanbul 🇹🇷 — Davut GÜL (@gul_davut) March 4, 2024







