Gündem Çanakkalede okullar il genelinde tatil edildi
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Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale Valiliğinden açıklama geldi

Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Haber Merkezi DHA
Çanakkale'de üç gündür poyraz ve kar yağışı etkili oluyor.
Çanakkale'de üç gündür poyraz ve kar yağışı etkili oluyor.

Çanakkale’nin Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği okulların bugün tatil edildiğini bildirilmesiyle il genelinde okullar tatil edilmiş oldu.

Çanakkale Valiliğinden dün yapılan açıklamada ise merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde okulların tatil edildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan, kar yağışıyla kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

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