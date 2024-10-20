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Çanakkale'de orman yangını: Ekipler seferber oldu havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler seferber oldu havadan ve karadan müdahale ediliyor

16:5820/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
IHA
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Ekipler alevlere müdahale ediyor
Ekipler alevlere müdahale ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Saat 15.00 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi orman deposu mevkisinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.



#Çanakkale
#Orman Yangını
#müdahale

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