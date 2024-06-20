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Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

14:22 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:55 - 20/06/2024 Perşembe
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bozuk orman alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.


Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.


Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışması kapsamında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.




#Çanakkale
#yangın
#orman yangını
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