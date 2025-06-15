Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi

Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi

10:4215/06/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Çanakkale
Çanakkale

Çanakkale'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirdi.

Çanakkale'de, LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları motosikletle sınava girecekleri okullara ulaştırdı.

Adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.




#Çanakkale
#LGS
#polis ekipleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih tarihleri