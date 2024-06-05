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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın: Ormanlık alana ilerliyor

Çanakkale'de tarım arazilerinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

15:24 - 5/06/2024 Çarşamba
AA
Ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.


Merkeze bağlı Gökçalı köyünde sürülmüş bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplere destek olmak için köylüler tankerlerle su taşıyor.


Yoğun dumanın yükseldiği, yakınında zeytinliklerin de bulunduğu bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



#Çanakkale
#ormanlık alan
#yangın
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