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Çanakkale'de tefecilik ve suç örgütü operasyonu: 14 kişiye gözaltı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

17:28 - 4/12/2023 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Çanakkale'de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "tefecilik ve kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına yönelik Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda il merkezi ve ilçelerde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilerin ev ve iş yerleriyle araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen silah, fişek, delici-kesici ve yaralayıcı aletlerle farklı kişiler adına kayıtlı çek, senet, tapu ve araç ruhsatlarına el konuldu.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.




#çanakkale
#operasyon
#suç örgütü
#tefecilik
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