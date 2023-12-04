Çanakkale'de tefecilik ve suç örgütü operasyonu: 14 kişiye gözaltı

Meteoroloji, İstanbul dahil 5 ile sarı kodlu uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren yağış ve kuvvetli rüzgarla birlikte 6 ila 15 derece düşmesi bekleniyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da 5 günlük hava durumu.