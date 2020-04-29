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Gündem Canan Kaftancıoğlu ifade öncesi savcıları hedef aldı
POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu ifade öncesi savcıları hedef aldı

Hakkında başlatılan “Suçu ve Suçluyu Övme” soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği demeçte savcıları hedef aldı. Kaftancıoğlu, "Bir mesleğin en temel kuralları ancak bu kadar ayaklar altına alınabilir. Yargının böyle acıklı bir halde olması çok üzücü." İfadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini gizlice görüntülemeye çalışmasının ardından yaptığı açıklamalarla hakkında soruşturma açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, savcıları hedef alan açıklamalarda bulundu.

Soruşturma kapsamda ifadeye çağrılan Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği söyleşide yalanlarına devam etti.

Kaftancıoğlu, özel hayatın gizliliğini ihlal eden eylemin talimatını verdiğini açık bir şekilde itiraf ettiği ve 'Suçu ve Suçluyu Övme' kapsamında değerlendirilen açıklaması için hakkında soruşturma başlatılmasını “yargının acıklı bir halde olduğu” söylemiyle hedef aldı.

  • Hakkında açılan soruşturmaya yargı kurumunu aşağılayıcı ithamlarla tepki gösteren Kaftancıoğlu, “Bir mesleğin en temel kuralları ancak bu kadar ayaklar altına alınabilir. Yargının böyle acıklı bir halde olması çok üzücü.” İfadelerini kullandı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına aldığı iki partili ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalanmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Özçağdaş'ı parti talimatıyla gönderildiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Suat Özçağdaş hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal'den, Canan Kaftancıoğlu'na ise 'Suçu ve Suçluyu Övme'den soruşturma başlatmıştı.

Fahrettin Altun'un komşusu olan sanatçı Şükriye Tutkun'dan Cumhuriyet'e yalanlama
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Fahrettin Altun'un komşusu olan sanatçı Şükriye Tutkun'dan Cumhuriyet'e yalanlama
Sanatçı Şükriye Tutkun, komşusu olduğu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı evle ilgili Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlattı. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer' ifadelerini kullandı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
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