Canan Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu olmasa Ekrem İmamoğlu profilinde biri İBB adayı olamazdı

Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu’na yönelik sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından büyük hezimet yaşayan CHP'de "değişim" tartışmaları krizi alevlenerek büyüyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birçok kez, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "değişim" çağrısı yaptı. Söylemlerinde gitgide vites yükselten İmamoğlu,
"Gerekirse genel başkan gitmeli"
diye açık açık söyledi. Hatta
"Seçim kaybetme tecrübem yok"
sözleriyle de Kılıçdaroğlu'nu açık açık hedef aldı.
Karşılıklı göndermeler
Karşılıklı göndermeler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na yönelik 'önceliğinin İstanbul olduğunu' belirterek,
"Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem"
sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na 'kapıları kapattığının' mesajını verdi.
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" ve
"
Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz"
diyerek İmamoğlu'na gönderme yaptı.
- Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya zaman zaman parti içindeki taraflar da yaptıkları açıklamalarla ortak oldu. Özgür Özel,"Sorumluluk almaktan kaçmam"diyerek Genel Başkanlığa göz kırparken Engin Altay ve son olarak Bülent Tezcan da"Genel Başkan dahil değişmeli"ifadeleriyle olay bir çıkış yaptı.
Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler
Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler
Tüm bu tartışmalar sürerken krize Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye röportaj veren Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırırken, Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koydu. Kaftancıoğlu,
"Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı"
sözleriyle İmamoğlu'nun adeta aşağıladı.
'Değişim tartışmaları Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırıyor'
'Değişim tartışmaları Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırıyor'
'Değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunan Kaftancıoğlu,
"Kemal Kılıçdaroğlu'na bugünlerde "gitmeli, bırakmalı" diye bence yakışmayacak bir şekilde itibarsızlaştırılıyor, bunun korkunç karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan olduğunda parti sosyal demokrat bir parti, bir şekilde o günün siyasi gerçekliğidir vs. sebep önemli değil, toplumun bir alanına sıkıştırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte parti solun, sosyal demokrasinin bütün yelpazesine açılması için kararlı bir süreç yürüttü. Bu süreci yürütürken 12 yıl önce olduğu noktayla bugünkü noktaya baktığımda parti yeni siyasi aktörler kazanmaya başladı, toplumun daha geniş bir tabana yayıldı"
ifadeleriyle desteğini bir kere daha açıkça ilan etti.
'İmamoğlu profilinde birisi İBB adayı olamazdı'
'İmamoğlu profilinde birisi İBB adayı olamazdı'
Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasa kendisinin İl Başkanlığı görevinde olmayacağı örneğini veren Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na şu sözlerle yüklendi:
"Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi, eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı."
- Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun seçmeni yeniden umutlandırabileceğini savunarak,"Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı gencecik milletvekilleri siyasette varlık gösteremezdi. Bunların katlanarak artması lazım ama bu süreçler bir zamandır, birdenbire bir sihirli değnekle bu işler yapılmaz. Şimdi tam da bu söylediğim şeylerin topluma, daha geniş bir tabana yayılması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin -Genel Başkan'ın ifadesiyle söylüyorum- güvenli limana ulaşabilmesi için o örgütlü yapısının da güçlendirilerek o umutsuz olan kesimleri yeniden umutlandırabilmeyi başarabileceğine inanıyorum"ifadelerini kullandı.
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