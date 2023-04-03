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Canını böyle hiçe saydı: Babası tarafından kaçırılan oğlu için kaput üstünde 40 kilometre yol gitti

Düzce'de görenleri şoke eden anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir baba, 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada anne ise aracın kaputuna tutundu. Babası tarafından kaçırılan çocuğu için eski eşinin aracının kaputuna asılan kadın, bu şekilde yaklaşık 40 kilometre yol gitti. Çocuklarını kaçıran adam polis ekipleri tarafından yakalanırken, araç durdurulduğu sırada yere düşen anne ise yaralandı.

03:36 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
Düzce'de bir anne, babası tarafından kaçırılan oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti.

Düzce'de bir anne, babası tarafından kaçırılan oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti.

Düzce'de, babası tarafından kaçırılan çocuğu için eski eşinin aracının kaputuna asılan kadın, bu şekilde yaklaşık 40 kilometre yol gitti.

Aziziye Mahallesi'nde yaşayan eski eşi S.Ş. ile bir müddet görüşen A.O.Ş, 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada S.Ş. aracın kaputuna tutundu.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, peşine düşerek aracı durdurmak istedi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, baba gözaltına alındı

D-100 kara yolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş. Hendek gişelerinde polis tarafından durdurulduğu sırada kaput üzerindeki S.Ş. yere düşerek yaralandı. Mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş'yi kurtarmak isterken A.O.Ş'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı.

Yaralılar, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Annenin oğlu için kaput üstünde yaptığı yolculuk ve yaşanan kovalamaca, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

A.O.Ş. gözaltına alındı.





#Düzce
#kaçırılan çocuk
#anne
#Hendek Devlet Hastanesi
23 dakika önce
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