Çankaya Belediye Başkanı'ndan belediye personeline ‘beğeni’ mobingi

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in, belediye çalışanlarına 'Sosyal medya hesaplarınızdan benim fotoğrafımı paylaşın’ şeklinde baskı uyguladığı öne sürüldü. Adaylık sürecinde CHP kulislerinde “tecrübesiz” ve “çiğ” olarak anılan Çankaya Belediye Başkanı Güner, yine çok tartışılacak bir adım attı. 32 yaşındaki Güner, Genel Merkez’e kadar ulaşan "çalışmıyor" eleştirilerini savuşturmak için kendisinin belediye çalışmalarını ve vatandaşlarla bir araya geldiğini gösteren fotoğraflarının belediye personeli tarafından paylaşılmasını zorunlu tuttu. Güner'in sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşmayan personeli yakından takip ettiği ve bu konuda baskı oluşturduğu öne sürüldü.

BİZZAT KENDİSİ TAKİP EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir dönem avukatlığını yapan Güner, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın emir ve direktifleriyle hareket ettiği için Ankara'da eleştirilerin hedefindeydi. Çankaya Belediyesi'nde yönetim katında görev yapan personel Güner'in fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya mecbur tutuldu. Güner, katıldığı etkinlikleri kendi sosyal medya hesabından paylaştığı, bu paylaşımların belediye çalışanları tarafından da paylaşıl-masını fiilen zorunlu hale getirdi. Kendi aile bireylerinin dahi fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayan bazı personelin, Güner'in fotoğraflarını paylaşmak zorunda kaldı. Güner'in, paylaşımları yakından takip ettiği, kendisiyle takipleşen personelin hesaplarını düzenli olarak kontrol ettiği ve paylaşım yapmayanlara dolaylı baskı uyguladığı iddia edildi.

ÇOCUĞUMU DEĞİL BAŞKANI PAYLAŞIYORUM

Yeni Şafak'a konuşan bir belediye çalışanı, yaşananları şöyle anlattı: "Normalde çocuklarımın ve eşimin fotoğraflarını bile paylaşmam. Ancak oluşan baskı nedeniyle başkanın katıldığı hemen her etkinliği paylaşmak zorunda kalıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız yakından takip ediliyor. Neredeyse her gün paylaştığı bir fotoğrafı biz de paylaşmak zorundayız."

Mitinglere katılın baskısı yapmış

Çankaya Belediye Başkanı Güner’in, belediye çalışanlarının başta Ekrem İmamoğlu için düzenlenen miting ve etkinliklerine katılmaları için de baskı altına aldığı öne sürüldü. CHP’nin Çankırı'da düzenlediği miting öncesinde belediye çalışanlarına belediye üzerinden mesaj gönderen Güner, mesajında, belediye binası önünden otobüs kaldırılacağının bildirildiği, soğuk hava koşulları gerekçesiyle personele kalın giyinmeleri yönünde de uyarıda bulunduğu ifade ediliyor.







