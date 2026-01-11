Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da ilçe belediyelerinin sosyal medya performansı açıklandı: Arnavutköy ilk sırada

İstanbul’da ilçe belediyelerinin sosyal medya performansı açıklandı: Arnavutköy ilk sırada

09:4711/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Arnavutköy Belediyesi, 681 bin 149 etkileşimle listenin zirvesine yerleşti.
Arnavutköy Belediyesi, 681 bin 149 etkileşimle listenin zirvesine yerleşti.

İstanbul’daki ilçe belediyelerinin sosyal medya performansları karşılaştırıldı. Arnavutköy Belediyesi, 2025 yılı sosyal medya etkileşim verilerine göre İstanbul’daki ilçe belediyeleri arasında en yüksek etkileşime ulaşan kurum oldu.

Ajans Press tarafından hazırlanan ilçe belediyeleri kapsamındaki 'Sosyal Medya Analizi Performans Raporu'na göre 2025 yılı sosyal medya etkileşim rakamlarında Arnavutköy Belediyesi ilk sırada yer aldı.


X, Instagram ve Facebook platformları üzerinden elde edilen toplam etkileşimlerin değerlendirildiği karşılaştırmada Arnavutköy Belediyesi, 681 bin 149 etkileşimle listenin zirvesine yerleşti. Arnavutköy’ü Kadıköy Belediyesi 647 bin 852 etkileşimle ikinci sıradan takip ederken, Beylikdüzü Belediyesi 291 bin 23 etkileşimle üçüncü sırada yer aldı.






#arnavutköye belediyesi
#sosyal medya
#belediye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tunceli kura sonuçları: 500 bin konut Tunceli TOKİ kazananlar tam isim listesi