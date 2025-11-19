Yeni Şafak
CHP'li ve Yeniden Refah Partili iki belediye daha AK Parti'ye geçti

13:3619/11/2025, Çarşamba
Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç ve Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım
CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Rozetlerini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğna'ın yaptığı önemli açıklamaların ardından grup toplantısının sonunda, CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a AK Parti rozetlerini bizzat taktı.

'AK Parti'ye geçme niyetim var' demişti

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkında çıkan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vermişti.

Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Evet, geçmeye niyetim var"
ifadelerini kullanmıştı.

"Belediye Başkanı devletle savaşmaz"

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım,
"Belediye başkanı devletle savaşmaz."
diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçlamıştı.





