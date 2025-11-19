CHP'li ve Yeniden Refah Partili iki belediye daha AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Rozetlerini Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğna'ın yaptığı önemli açıklamaların ardından grup toplantısının sonunda, CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a AK Parti rozetlerini bizzat taktı.
'AK Parti'ye geçme niyetim var' demişti
CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkında çıkan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vermişti.