Çaresizliğin itirafı: AK Parti'li Fırat'tan Hakan Fidan'ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki

09:5019/11/2025, Çarşamba

09:5019/11/2025, Çarşamba
IHA
AK Parti'li Fırat'tan Hakan Fidan’ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki
AK Parti'li Fırat'tan Hakan Fidan’ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı sosyal medyada hedef alan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli’ye sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, "Türkiye’nin kararlı ve stratejik dış politika hamlelerinin Siyonist İsrail yönetiminin dengesini bozduğunu" belirtirken, Chikli’nin açıklamalarına dikkat çekti. İsrailli bakan Chikli’nin, Türkiye’nin ABD ve Batı ülkelerinin politikalarını etkilediğini söyleyerek çaresizliğini itiraf ettiğini vurgulayan Fırat, "Ne oldu Chikli? İsrail’in ABD’deki en etkili lobisi AIPAC artık istediği gibi at koşturamıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Çaresizliğin itirafı

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat’ın resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Türkiye’nin kararlı ve stratejik dış politika hamleleri, Siyonist İsrail yönetiminin dengesini bozmuş durumda! Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ı alçak ifadelerle hedef alan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’nin ABD ve Batı ülkelerinin politikalarını etkilediğini itiraf ederek, çaresizliğini ele verdi! Ne oldu Chikli? İsrail’in ABD’deki en etkili lobisi AIPAC artık istediği gibi at koşturamıyor mu?


Siyonist şebeke cezalandırılmalı

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’a saldıran Netanyahu ve kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı şebekesi olarak tarihe geçmektedir. Gazze’de on binlerce masum sivili katleden bu Siyonist yapı, savaş suçlusu olarak yargılanmalı ve hak ettiği cezayı almalıdır. Bunca katliamın sorumlularının hâlâ açıklama yapabilmesi bile insanlığın vicdanını yaralamaktadır."



#Hakan Fidan
#Amichai Chikli
#Abdurrahim Fırat
#AK Parti
#tepki
