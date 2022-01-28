Çarşamba Belediyesi’nden çoçuklara karne hediyesi

Çarşamba Belediyesi tarafından 29 Ocak Cumartesi günü birinci seansı 11.00-12.00, ikinci seansı 14.00-15.00 saatleri arasında, Çarşamba Spor Salonu’nda gerçekleşecek programda, izleyicileri eğlence dolu anlar bekliyor. Programda jonglör, akrobasi, sihirbaz, palyaço şov, tek tekerlekli bisiklet şov, ateş şov, rolla bolla denge gösterisi ve piton yılanı seyirciyle buluşacak. Çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen sirk gösterisi, tüm vatandaşlara da ücretsiz olacak.

Ailecek izlenebilecek bir sirk gösterisi ile vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çocuklarımız bir eğitim dönemini geride bıraktılar. Hem onlara bir karne hediyesi olsun hem de sosyalleşebilsinler, güzel vakit geçirebilsinler diye böyle bir program organize ettik. Büyük, küçük demeden tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Çok güzel bir program olacağına inanıyoruz. Bizim için gençlerimiz, çocuklarımız çok önemli onları bu tarz programlarla da buluşturmaya özen gösteriyoruz. İlçemizde sanatı, sporu, kültürü, eğitimi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.