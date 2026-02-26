Casperlar’ın kripto hattı deşifre oldu

Sky Global tarafından geliştirilen program, kapalı devre özelliğiyle suç grupları tarafından tercih ediliyor. Uygulama mağazalarından indirilemeyen bu programa, özel olarak tasarlanmış telefonlarla birlikte, abonelik sistemi üzerinden giriş imkânı sağlanıyor. Telefonların kamera, mikrofon ve GPS gibi donanımlar devre dışı bırakan bu uygulama, ana ekranda bir “hesap makinesi” simgesi altında yer alıyor. Doğru PIN girilmeden gerçek arayüze erişim sağlanamıyor, ayrıca acil durumda tüm veriyi silen “panic” kodları bulunuyordu. Bu kapalı devre dağıtım modeli ve yüksek maliyet, platformu özellikle uluslararası uyuşturucu ve kara para ağları için tercih edilen bir iletişim aracı haline getirdi.