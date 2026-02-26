Yeni Şafak
Casperlar’ın kripto hattı deşifre oldu

Muhammed Vefa Yürekli
04:0026/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Kamuoyunda ‘Casperlar’ olarak bilenen suç örgütünün şifreli haberleşme platformu ‘Sky ECC’ üzerinden iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Sky Global tarafından geliştirilen program, kapalı devre özelliğiyle suç grupları tarafından tercih ediliyor. Uygulama mağazalarından indirilemeyen bu programa, özel olarak tasarlanmış telefonlarla birlikte, abonelik sistemi üzerinden giriş imkânı sağlanıyor. Telefonların kamera, mikrofon ve GPS gibi donanımlar devre dışı bırakan bu uygulama, ana ekranda bir “hesap makinesi” simgesi altında yer alıyor. Doğru PIN girilmeden gerçek arayüze erişim sağlanamıyor, ayrıca acil durumda tüm veriyi silen “panic” kodları bulunuyordu. Bu kapalı devre dağıtım modeli ve yüksek maliyet, platformu özellikle uluslararası uyuşturucu ve kara para ağları için tercih edilen bir iletişim aracı haline getirdi.

2021 YILINDA OPERASYON YAPILDI

2021'de Europol koordinasyonunda Fransa, Hollanda ve Belçika kolluk kuvvetleri ortak operasyon yürüttü. Sunuculara sızılarak dünya genelinde yaklaşık 170 bin cihazın iletişim verisi çözüldü. Sky ECC verilerinin çözülmesiyle, Karadağ merkezli Kavaç ve Şkaljari suç grupları, Avrupa’da faaliyet göteren Comanchero uyuşturucu şebekesi, Hollanda merkezli Jos Leijdekkers isimli büyük suç örgütleri deşifre oldu. Casperlar soruşturmasında da bu küresel dijital çözülmenin Türkiye’deki son ve en dikkat çekici halkalarından biri olarak öne çıktı. Örgüt elebaşlarının üyeleriyle bu program üzerinden haberleştiği ortaya çıkarıldı.



