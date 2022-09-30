Çekmeköy Belediyesi’ne hayırseverden hibe servis aracı

Hayırseverler tarafından Çekmeköy Belediyesi’ne hibe edilen araç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler için kullanılacak. Engelsiz Yaşam Merkezi’nden hizmet alan vatandaşlarımızda gelen talepler doğrultusunda yoğun şekilde çalışıyoruz diyen Başkan Ahmet Poyraz, “Burada eğitim gören yavrularımızı ve ailelerini çeşitli vesilelerle ziyaret ediyorum. Onlardan gelen talepler doğrultusunda yaptığımız görüşmelerde hayırsever bir iş adamımız şirketi adına bize bir servis aracı tahsis etti. Hayırsever iş adamımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.