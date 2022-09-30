Gündem Çekmeköy Belediyesine hayırseverden hibe servis aracı
İSTANBUL

Çekmeköy Belediyesi’ne hayırseverden hibe servis aracı

Hayırseverler tarafından Çekmeköy Belediyesi’ne hibe edilen araç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler için kullanılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekmeköy Belediyesi’ne hayırseverden hibe servis aracı
Hibe edilen araç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler için kullanılacak.

Hayırseverler tarafından Çekmeköy Belediyesi’ne hibe edilen araç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler için kullanılacak. Engelsiz Yaşam Merkezi’nden hizmet alan vatandaşlarımızda gelen talepler doğrultusunda yoğun şekilde çalışıyoruz diyen Başkan Ahmet Poyraz, “Burada eğitim gören yavrularımızı ve ailelerini çeşitli vesilelerle ziyaret ediyorum. Onlardan gelen talepler doğrultusunda yaptığımız görüşmelerde hayırsever bir iş adamımız şirketi adına bize bir servis aracı tahsis etti. Hayırsever iş adamımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

120 yıllık hayal gerçek oluyor

120 yıllık hayal gerçek oluyor

​Cumhurbaşkanı 'babayiğit arıyorum' diyerek çağrı yapmıştı.
Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı

Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı

Ödüren yemek sonrası Ece Melisa'nın annesi çağrı yaptı.
Kılıçdaroğlunun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi

İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı.
New york'dan sonra Balıkesir'de

New york'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

​Yeni otomobil dünyada çığır açacak.

​Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's büyüme tahminlerini yayınladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.