Çekmeköy'de otobüsün çarptığı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

12:5716/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Çekmeköy'de dün İETT otobüsünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarpmış olayda 1 kişi hayatını kaybederken dört kişi ise yaralanmıştı...
Çekmeköy'de İETT otobüsünün durağa çarptığı kazada yaralanarak hayatını kaybeden Deniz Şengül'ün (35) cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Çekmeköy'de dün İETT otobüsünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şengül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İncelemesi tamamlanan Deniz Şengül'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın ikindi namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Beykoz Baklalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.






#İstanbul
#Çekmeköy
#trafik kazası
