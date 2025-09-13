Yeni Şafak
Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı

Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Recep Tayyip Erdoğan.
Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti MKYK'da İsrail’in Katar’da Hamas’a yönelik hain saldırısının Türkiye'nin Çelik Kubbe ile ne kadar doğru bir adım atığını gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in Katar’da Hamas’ın müzakere heyetine yönelik saldırısıyla ilgili Erdoğan, “Katar’daki hain saldırı, bizim Çelik Kubbe’de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi. İsrail’in bölgedeki agresifliği arttı. Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız” dedi.

CHP’NİN HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKTI

CHP’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının konuşulduğu toplantıda Erdoğan, “Bunların hırsızlıkları açığa çıktı. Milletimizin zamanla yargıya ve siyasete olan güveni daha da artacak. Buradaki temizlenmeyle beraber siyasette de bir temizlenme gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

FİTNEYE İZİN VERMEYİZ

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama da ele alındı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, “Süreç ilerliyor. Terörsüz Türkiye’nin hamisi Cumhur İttifakı’dır. İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz” diye konuştu.

ZORUNLU EĞİTİM DÜŞÜRÜLMELİ

MKYK’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılına ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun ardından 12 yıllık zorunlu eğitimde yapılması planlanan güncelleme gündeme geldi. Bu konuda, 12 yıl kesintisiz eğitim yerine 4+4’lük eğitim sisteminin getirilebileceği gündeme geldi.




