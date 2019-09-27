Cemal Kaşıkçı cinayeti: Başkonsolosluk binası satılsa da mühürlenebilir

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bu süre zarfında Suudi Arabistan hükümeti, katilleri Türkiye'ye teslim etmek bir yana cinayetin delillerini ört bas etmeye çalıştı.

Öte yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın cinayetin gerçekleştirildiği konsolosluk binasını iki ay önce sattığı ortaya çıktı. Riyad hükümetinin yeni binayı ABD konsolosluğuna yakın bir bölgede seçmesi de dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'ye henüz resmi bir bildiri yapılmasa da, konsolosluğun önümüzdeki günlerde taşınması bekleniyor.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde gün gün gelişmeler.

Bu gelişmeler ışığında, taşınma sonrası cinayetin işlendiği konsolosluk binasında savcılığın inceleme yapıp yapmayacağı gündeme geldi.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, gerekli gördüğü taktirde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konsolosluk binasında arama yapabileceğinin altını çizerek, "Konsolosluk olay mahalli. Dolayısıyla gerekli deliller için başsavcılık mühürleyebilir. Ancak davanın üzerinden bir yıl geçti ve başsavcılık yeterli kanıtları topladı. Önümüzdeki günlerde iddianame mahkemeye sunulacak." dedi.

Prof. Dr. Selami Kuran

Konsolosluğun özel statüsünü hatırlatan Prof. Dr. Kuran, "Binanın 3. şahıslara devriyle birlikte, başsavcılığın delillerle ilgili kanaati değişirse bina mühürlenebilir" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Konsolosluktan sonra gözler büyükelçilikte

Kaşıkçı cinayeti hala dünya gündeminde

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

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Suudi Arabistan konsolosluğundaki cinayetle ilgili gelişmeleri tüm dünya yakından takip ediyor

BM raporunda kanıtlar Prens Selman'ı gösteriyor

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

BM soruşturmanın Selman'ı kapsamasını istiyor

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

Prens Selman'dan Kaşıkçı cinayeti itirafı: Tüm sorumluluğu kabul ediyorumhttps://t.co/rEPelIZnAv pic.twitter.com/Wm2oudonC2 — DÜNYA (@yenisafakdunya) 26 Eylül 2019

Prens Selman'dan itiraf geldi: Benim sorumluluğumda

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." itirafında bulundu.