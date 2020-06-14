Cesedi su kuyusunda bulundu: 150 lira için öldürülmüş

Dün Karaman'da merkeze bağlı Çoğlu köyü Sığırkuyusu mevkisinde bir süredir kayıp olan Afganistan uyruklu 21 yaşındaki çoban Halil Özbek’in cesedi koyun otlatan başka bir çoban tarafından 4 metrelik kullanılmayan su kuyusunda bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından çobanın cesedi kuyudan çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından araştırma başlatan jandarma ekipleri, kaybolduktan bir gün sonra cansız bedeni boş su kuyusunda bulunan Afganistan uyruklu çobanın cinayete kurban gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren jandarma, Afganistan uyruklu çobanı tanıyan herkesin ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturmalar sonucunda Afganistanlı çobanı öldürdükleri belirlenen M.E. (20) ile M.C. (17) suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından 2 cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi.

Alacak verecek meselesinden öldürülmüş

Zanlılar M.E. ve M.C.’nin jandarmada verdikleri ifadelerinde Afganistan uyruklu çoban Halil Özbek ile aralarında 150 lira alacak verecek meselesinden tartıştıklarını, sonra tabanca ile beş el ateş ederek öldürdükten sonra 30 metre sürüyerek kuyuya attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

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