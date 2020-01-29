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ADANA

Cesetle yolculuk: Gören bir daha baktı

Adana'da hastanede ölen kanser hastasını hafif ticari aracının ön koltuğuna kefenli olarak koyup Suriye'ye götüren bir sürücü polisi alarma geçirdi.

Haber Merkezi AA
Cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören 20 yaşındaki Suriyeli Ömer Kaddur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaddur'un Suriye'deki ailesi, cenazenin ülkelerine getirilmesi için kentte yaşayan yine Suriyeli Muhammed Bekkur ile irtibata geçti.

İHA
Ön koltukta kefenli ceset görenler şoke oldu.

Kefeniyle ön koltuğa koydu

Kefenlenmiş cenazeyi hastane morgundan alarak hafif ticari aracının ön koltuğuna yatıran Bekkur, beraberindeki 7 yaşındaki oğluyla Suriye'ye gitmek için yol çıktı. Gerekli evrakları almak üzere İl Göç İdaresinin merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki ek hizmet binasına uğrayan Bekkur'un aracındaki cenazeyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İHA
Şoförün cesedi taşırken çocuğunu da yanına alması tepki topladı.

'Çocuğun psikolojisi bozulacak'

Bölgeye giden ekipler, Bekkur'a cenazenin bu şekilde taşınmasının doğru olmadığını, yanındaki çocuğunun da psikolojisinin bozulabileceğini söyleyerek sürücünün yola devam etmesine izin vermedi. Mezarlık morguna kaldırılan Ömer Kaddur'un naaşının, daha sonra cenaze aracıyla ülkesine gönderileceği öğrenildi.

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