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Cezaevinde hafız oldu: İlahiyat okuyup müezzin olmak istiyorum

Amasya’da bir hükümlü, cezaevinde başladığı Kur’an-ı Kerim eğitimi sonunda hafız olmayı başardı. İlahiyat eğitimi alıp müezzin olmayı hedefleyen genç hükümlü Ömer Yılmaz için cezaevi bahçesinde icazet töreni düzenlendi.

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Haber Merkezi İHA
Cezaevinde hafız oldu: İlahiyat okuyup müezzin olmak istiyorum
Ömer Yılmaz cezaevinde hafız oldu, icazet töreni yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın iş birliğiyle uygulanan eğitim kapsamında yaklaşık 8 yıldır kaldığı Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda öğrendiği Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmayı başaran 25 yaşındaki Yılmaz, “Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek aslında çok kolay. Sadece başlamak önemli. Gerisi sonrasında geliyor” dedi. Cezasını tamamlaması sonrasında üniversiteye gitmeyi hedefleyen Yılmaz, “İlahiyat eğitimi almak istiyorum. Müezzin olmak için uğraşacağım” diye konuştu.

İHA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim tilaveti beğenilen genç hafıza cübbesini giydiren Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Kaderin herhangi bir cilvesiyle beraber cezaevi gibi şartlarda hafız olmak büyük bir erdem ve başarıdır” şeklinde konuştu.

İHA

Cezaevlerinde sağlanan eğitimlerin çok önemli olduğuna değinen Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı da, “Bu hizmetler sayesinde hükümlüler için, insanımız için cezaevleri cezaların infaz edildiği dört duvar olmanın yanında aynı zamanda birer mektep, okul belki yerine göre rehabilitasyon merkezi haline geliyor” ifadelerini kullandı.

İHA

Hazreti Muhammed’in (s.a.v.)“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” Hadis-i Şerifini hatırlatan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise, “Her şerde bir hayır vardır’ sözünde olduğu gibi cezaevine giren bu kardeşimizin, cezaevinde ’hafız’ olmasını bu açıdan değerlendirmemiz gerekmektedir. İnsanların hayata nerede başladığı değil, nasıl noktaladığı önemlidir. Bu kardeşimizin tüm mahkûmlara da örnek olacağını, onları bu yöne sevk edeceğini canı gönülden diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve diğer yetkililerin de katıldığı törende genç hafıza çeşitli hediyeler verilmesinin ardından Amasya Müftülüğü ilahi grubu tarafından ilahi söylendi.

Suçlu olarak girdiği cezaevinde hafız oldu: Dersimi aldım
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Kahramanmaraş’ta cezaevine düşen Veysel Bakır adlı genç, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenip hafız oldu.<br>
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Hafızlığını tamamlayan hükümlü Veysel Bakır için, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda icazet merasimi düzenlenerek hafızlık cübbesini giydi.
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Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumları Koordinatörü ve Açık Cezaevi Vaizi Musa Söyler, Ceza İnfaz Kurumlarında Manevi Rehberlik Birimi olarak yaptıkları hizmetlerin önemli olduğunu söyledi.
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Hafızlığın önemini üzerinde duran Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin de, cezaevlerinde bu tür faaliyetlerin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.<br><br>
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise, “insanın hayatta farklı olaylarla karşılaşabileceğini, kişilerin başına gelen olaylardan ders çıkarması gerektiğini, bunların düşünüp tefekkür edilmesi gerektiğini ifade etti.<br><br>
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Son olarak kürsüye gelen hükümlü hafız Veysel Bakır, “Burası bizim için engel değil, hiç kimsenin burada kalıcı bir tarafı yok, 10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir. Ben bu dersi almış birisi olarak konuşuyorum, Rabbim bir daha ne beni ne de cümlemizi bir daha buralara düşürmesin İnşallah” dedi.<br><br>
Suçlu olarak girdiği cezaevinde hafız oldu: Dersimi aldım
Kahramanmaraş'ta bir suçtan dolayı cezaevine düşen hükümlü Veysel Bakır'ın hayatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan manevi rehberlik projesi ile değişti. Kur'an-ı Kerim ile tanışan Bakır, önce okumayı öğrendi, daha sonra ezberleyerek hafız oldu.


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