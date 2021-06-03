Gündem Cezaevinden izinli çıktı Annesini dövüp polislere bıçak çekti
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Cezaevinden izinli çıktı: Annesini dövüp polislere bıçak çekti

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki O.S., annesi S.S.'yi döverek, evin eşyalarını dağıttı. Kömürlüğe saklanan O.S., ihbarla gelen polislere de bıçak çekti. S.S., "Beni ölümle tehdit ediyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cezaevinden izinli çıktı: Annesini dövüp polislere bıçak çekti - Samsun haberleri
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'daki olay, dün saat 22.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan ve eve alkollü olarak gelen O.S., bilinmeyen nedenle annesi S.S.’ye bağırmaya başladı.

DHA

Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı. ,

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Olay yerine gelen polislere bıçak çeken O.S., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. O.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Aile İçi Şiddet Bürosu’na teslim edildi.

Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı.
DHA
Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı.

Oğlunun kendisine sürekli kötü davrandığını söyleyen S.S. ise, "Oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Her zaman böyle, evde kırılmadık eşya kalmadı" dedi.

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