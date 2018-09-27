Gündem Cezaevinden üniversiteyi kazandı
EĞİTİM

Cezaevinden üniversiteyi kazandı

Cezaevinden üniversiteyi kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan, cezaevinin eğitim biriminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan H.T. (40), sözel puan türünde, 449.76085 puanla Türkiye 821'incisi oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazanan H.T. 12 ay sonra tahliye olacak ancak kentten ayrılmayarak eğitimini tamamlayacak.

Haber Merkezi DHA
Cezaevinde hazırlandığı YKS'yi kazanan adam, gelecek yıl tahliye olacak.
Cezaevinde hazırlandığı YKS'yi kazanan adam, gelecek yıl tahliye olacak.

Adalet Bakanlığı Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü H.T., cezaevinde boş durmadı. Aynı zamanda cezaevinin kütüphane sorumlusu olan H.T, YKS sözel alanında, 436.46282 sözel puanla Türkiye 436'ncısı, yerleştirme puanında göre ise 449.76085 puanla 821'incisi oldu.

Cezaevinden üniversiteyi kazandı
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Cezaevinden üniversiteyi kazandı
Manisa Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan, cezaevinin eğitim biriminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 40 yaşındaki H.T., sözel puan türünde, 449.76085 puanla Türkiye 821'incisi oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazanan H.T. 12 ay sonra tahliye olacak ancak kentten ayrılmayarak eğitimini tamamlayacak.
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2 milyonu aşkın öğrenciyi geride bırakan H.T., MCBÜ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Örgün eğitim kapsamında da okula gidip eğitimine başladı. H.T., okuldan çıktıktan sonra cezaevine dönüyor.

Oldukça donanımlı bir kütüphane var

Üniversite mezunu olduğunu, eğitim alt yapısının bulunduğunu belirten H.T., şunları söyledi:

  • "Ancak bu başarıyı elde edeceğime ihtimal vermiyordum. Aslında buradaki cezamı daha verimli bir şekilde tamamlamak düşüncesiyle yola çıktım. Cezaevinde oldukça donanımlı bir kütüphane mevcut. Bu kütüphaneden örgün öğretime devam etmek isteyen tüm hükümlüler, dilediği kadar faydalanabiliyor. Kütüphanenin sorumlusuyum. Bunlardan çok faydalandım.
  • Gerek elimizdeki kitaplardan, gerekse dışarıdan temin ettiğimiz kitaplar sayesinde, buradaki herkes eğitimine kolaylıkla devam edebiliyor. Kütüphanemizden istediğimiz zaman yararlanabiliyoruz. Cezaevine düşen bir insan için eğitimde herhangi bir kısıtlama yok."

Tahliyesine 1 yıl var

Cezasını tamamladıktan sonra Salihli ilçesinde kalmaya devam edeceğini belirten H.T., ailesinin de bu kentte yaşadığını belirtti. H.T. tahliye olmasına 12 ay kaldığını da söyledi.

İnfaz kurumlarında eğitime teşvik

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu hükümlülerin topluma kazandırılmaları, sağlıklı düşünen bir birey olarak hayatlarına devam edebilmeleri amacıyla eğitime özel önem verdiklerini belirterek, "Hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumlarına girdiklerinde kurumlarımızda görevli öğretmenlerimizle görüşerek, mesleki ve eğitim durumları tespit ediliyor. Sonrasında cezaevine girişlerinden tahliyelerine kadar eğitim süreci planlanıyor. Hükümlü ve tutuklularımızdan 50'si açık öğretim fakültesi, 62'si lise, 22'si ortaokul, 6'sı örgün eğitim görmekte. Çok sayıda kişi de mesleki ve teknik kurs görüyor. Dolayısıyla ceza infaz kurumları eğitim- öğretim önünde engel değildir. Aksine, eğitimi teşvik edicidir" dedi.

Mesleki ve teknik kurslar da var

  • Cezaevinin eğitim birimi öğretmeni Hakan Balcı, sadece eğitim- öğretim değil, çeşitli mesleki ve teknik kurslar da verdiklerini vurgulayarak, "Sosyo kültürel kurslarımız oluyor. Farklı alanlarda konularında uzman kişilerle konferanslar seminerler konserler de düzenliyoruz. Ziraat, el sanatları, hobi ve diğer kurslara da ağırlık veriyoruz. Cezasını tamamlayıp, tahliye olacak arkadaşımızın iş ve meslek sahibi olabilmesine olanak sağlayacak faaliyetler yürüyoruz. Onları tekrar sosyal hayata hazırlamak için önemli çalışmalarımız oluyor. Türkiye derecesi yapan bu arkadaşımız bir örnek oldu. Bu örneğin çoğalarak devam edeceğine inancımız tam" dedi.

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