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Cezaevlerinde yurt modeli

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, yeni yapılan çocuk ceza infaz kurumlarının tamamında tek kişilik oda düzenine geçildiğini söyledi: “Çocukların aynı oda içerisinde tuvalet ve banyoları var. Tek kişilik odada kalıyorlar ancak odanın açıldığı sosyal alanda diğer odalarda kalan çocuklarla beraberler.”

Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni yapılan çocuk ceza infaz kurumlarının tamamında tek kişilik oda düzenine geçildi.

Yeni yapılan çocuk ceza infaz kurumlarının tamamında tek kişilik oda düzenine geçildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Yeni yapılan çocuk ceza infaz kurumlarının tamamında tek kişilik oda düzenine geçildiğini ifade eden Yıldırım, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Çocukların aynı oda içerisinde tuvalet ve banyoları var. Tek kişilik odada kalıyorlar ancak odanın açıldığı sosyal alanda diğer odalarda kalan çocuklarla beraberler. Öğrenci yurtları gibi. Yeni fiziki tercihimiz bu, tüm çocuk ceza infaz kurumlarımız da böyle dizayn ediliyor.”

İŞ FAALİYETİ ARTIYOR

İş yurdu faaliyetlerinin genişletildiğini belirten Yıldırım, “Sinop Cezaevini kontrol ettim; kapalı cezaevinde yüzde 46 çalışma var, Açık ceza infaz kurumunda da yüzde 64 bir çalışma var. Biz, buralarda çalışan hükümlülere iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası yaptırıyoruz; sigortalarımız bunlar. Bunun dışında günlük olarak iç hizmetlerde çalışanlara 30 lira, ustalara 80, kalfalara 75, çıraklara 70, stajyerlere 65 lira ücret veriyoruz. Bunun dışında iş yurdu faaliyetinde çalışanlardan çalıştıkları süreye ilişkin yemek ücreti talep edilmiyor” ifadelerini kullandı.

15 BİN YABANCI VAR

  • Yıldırım, Türkiye’deki cezaevlerindeki yabancı sayısının yüzde 4,9 olduğunu belirterek, “Toplam 15 bin civarında yabancı hükümlü ve tutuklumuz var” dedi.

170 BİN HÜKÜMLÜ GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Yıldırım, tutuklu ve hükümlülerin görüşleriyle ilgili olarak ise “Önceki uygulamamız haftada on dakikaydı telefon görüşmesinde, görüntülü sisteme geçtikten ve telefon kabinlerini odaların içerisine koyduktan sonra, şu anda haftada otuz dakika hükümlülerin istedikleri zaman aileleriyle görüntülü görüşme imkânları var. Şu an itibarıyla 170 bin hükümlüye ulaştık. Arzu edenler, bu sistemden istifade etmek isteyen cezaevi dışındaki vatandaşlarımız bir uygulama indirerek ceza infaz kurumlarındaki yakınlarıyla görüşe-biliyorlar” dedi.


#Cezaevi
#Enis Yavuz Yıldırım
#Çocuk Ceza İnfaz Kurumları
1 saat önce
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Cezaevlerinde yurt modeli
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