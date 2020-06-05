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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Cezalar onandı beraatlar bozuldu: Yargıtay'dan Tuzla Piyade Okulu kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi sırasında Tuzla Piyade Okulu’ndaki eylemlere ilişkin, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Kararda, Tuzla Piyade Okulu’nun darbedeki görevinin derdest edilecek kişilerin alınması olduğu belirtildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alınan bu kararın da darbe toplantılarına bizzat katılan ve o dönem okul komutanı olan firari albay Rıfkı Keser’e iletildiği aktarıldı. Bu kapsamda Keser’in de davanın sanıklarından eski binbaşı Zafer Bayraktar, yüzbaşı İbrahim Karakuş, üsteğmenler Servet Kartal ve Ömer Faruk Karaboğa ile teğmen Sami Okutan’a koordinasyon görevi verdiği belirtildi.

“GÜZEL ŞEYLER OLACAK” ÇAĞRISI

Ayrıca hazırlıklar kapsamında Tuzla Piyade Okuluna bir miktar koli bandı ve plastik kelepçe alındığı kaydedildi. 15 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında da “Güzel şeyler olacak” denilerek teğmenlerin okula çağrıldığı aktarılan kararda, firari albayın sanık Karakuş’a derdest edilecek kişilerin isim ve adreslerini verdiği ve saat 22.54’ten itibaren araçların gruplar halinde kışladan çıkmaya başladığı kaydedildi.

8 ONAMA

16. Ceza Daire, firari Keser’in koordinasyon görevi verdiği sanıklar Bayraktar, Karakuş, Kartal, Karaboğa ve Okutan’a “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Daire ayrıca, eski yüzbaşı Mustafa Akduman’a FETÖ üyeliğinden verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası ile sanıklar Ercan Duman ve Okcan Dursun hakkında verilen beraat hükümlerini de onadı.

DARBEDEN CEZA VERİLMELİYDİ

  • Daire, 5 sanığın FETÖ üyeliğinden aldığı hapis cezası ile 17 sanık hakkındaki beraat hükümlerini bozdu. Kararda, FETÖ üyeliğinden ceza alan sanıklar Emre Poyraz ve Rıdvan Eray’ın, mensubu oldukları örgütle kurdukları bağ nedeniyle darbe girişiminden önceden haberdar oldukları belirtildi. Darbe planı kapsamında isimleri önceden belirlenmiş sivillerin derdest edilmesi emrini kabullenen sanıklarının darbe suçundan cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Haklarında beraat kararı verilen 15 sanığın eyleminin ise darbeye yardım suçunu oluşturduğu kaydedildi. Sanıkların “Anayasayı ihlal” suçuna yardımdan mahkumiyeti yerine beraatlarına hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği ifade edildi.

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