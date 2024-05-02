CHP 1 Mayıs'a gölge düşürdü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta valiliklerin izin verdiği meydanlarda sorunsuz kutlandı. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in öncülüğünde birçok kentte gerçekleştirilen kutlamalar olaysız geçti. Bu üç sendika, İstanbul’da basın açıklamalarına açık olan Taksim Anıtı’na çelenk de bıraktı. İstanbul’da CHP ve DEM Parti’nin Taksim ısrarı ise 1 Mayıs coşkusuna gölge düşürdü.

SARAÇHANE’DE BULUŞTULAR

CHP günler öncesinden herkesi Taksim’e yürümek için Saraçhane’ye çağırmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından “1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. Toplanma alanı: Saraçhane” mesajını paylaşmıştı.

Planlandığı gibi dün CHP, DEM Parti, TKP, Sol Parti ile aralarında sol marjinal gruplar TÖP, SODAP, Türkiye Komünist Hareketi, İlerici Kadınlar Derneği, Halk-Der, DİSK, KESK, TMMOB, HKP ve Umut-Sen gibi oluşumların da bulunduğu bazı sendika üyeleri ve işçi grupları sloganlar atarak Saraçhane'de toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile TSK'ya “Kimyasal silah kullandı” iftirası atan, silahlı terör örgütü propagandası suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan Türk Tabipleri Birliği (TTB)Başkanı Şebnem Korur Fincancı da Saraçhane'deydi.

ÖZEL: HEDEF TAKSİM

Alanda sendika yetkilileriyle görüşen Özel, “Burada toplanabilmek önemlidir. Taksim'e çıkılmasına karşı, kaba kuvvet kanunsuz emir olursa bu onu uygulayanların ayıbı olur. Biz çatışma olsun istemeyiz. Ne emekçiler ne polis yaralansın, gaz sıkılsın, istenmeyen görüntüler ortaya çıksın istemeyiz” dedi. Taksim için mücadele edeceklerini söyleyen Özel, “Elbette hedef Taksim Meydanı'dır. Çünkü 1 Mayıs'ın sembol meydanı Taksim Meydanı'dır. Anayasa Mahkemesi kararı herkes için bağlayıcıdır. Bu vakitten sonra 'Yine sokmayız, yine yürütmeyiz' kanunsuz emirdir” diye konuştu.

PROVOKE EDİP GİTTİLER

İBB Başkanı İmamoğlu ise “Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu her zaman başarıyla sonuçlandı. Halkın isteği oldu. Muhtemelen bu da eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek” ifadelerini kullandı. Özel ve İmamoğlu, açıklamaların ardından araçlarına binerek buradan ayrıldı. Konuşmaların ardından bazı siyasi partililer ve sendika üyesi gruplar, “Barikatı aç”, “Her yer direniş her yer Taksim” sloganlarıyla Taksim’e yürümeye başladı. Bu dakikadan itibaren 1 Mayıs İstanbul’da yasa dışı talep ve gösterilere sahne oldu.

Polise taş!

aksim çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokak ve caddeler ile kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane’de polislere hitaben “Buradaki emekçi sizi düşman görmüyor, kardeşinizdir. Buradakiler de ne teröristtir ne marjinaldir ne yasa dışı yapılardır” dese de uygulamada öyle olmadı.

Saraçhane’den yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan grup, polis barikatıyla karşılaştı. Gruptaki bazı kişiler, kaldırım taşlarını söküp polise attı, 28 polis yaralandı. Ekiplerin bu ana kadar hiçbir müdahalede bulunmadığı görüldü. Ellerindeki pet şişeleri fırlatıp bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, defalarca yapılan “Alanı boşaltın” çağrısına aldırış etmeyince şiddet yanlısı gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Dağılmaları yönündeki uyarıları dikkate almayıp Taksim’e yürümekte ısrarcı olan 217 gösterici gözaltına alındı. Polis, alanı kontrollü şekilde boşalttı.

TAKSİM İNADI İŞÇİLERİ MAĞDUR ETTİ: ÇALIŞANLAR İŞE GİDEMEDİ

1 Mayıs nedeniyle İstanbul ulaşımında alınan önlemler, işe gidecekler için sıkıntıya neden oldu. Valiliğin aldığı önlemler kapsamında bazı güzergahlarda toplu taşıma araçlarının seferleri iptal edildi. Çok sayıda vatandaş işine gitmek için araç bulamadı. Tedbirler kapsamında Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs durakları kapatıldı. Bu duraklara gelen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.

Metrobüse binemeyen Mustafa Akça “Anadolu Yakası’na geçeceğim ama metrobüs kapalı. Şimdi Beşiktaş’a kadar yürüyeceğim” dedi. Avcılar’a gideceğini belirten Sinan Şentürk ise “Nasıl gideceğim, bilmiyorum. Metrobüs de metro da kapalı” diye konuştu. Zincirlikuyu metrobüs durağındaki bir başka kişi, karara “Eskişehir’e gideceğim ama büyük ihtimalle treni kaçıracağım” diye tepki gösterirken, motokurye Muharrem Çabuk ise şunları söyledi: “Kapalı yollar nedeniyle çalışamıyorum. İş yerim Fulya’da ama gidemiyorum. Yol kapalı. Biz de çalışanız, vardiyam geçiyor. Patron arayıp ‘Neredesin’ diye soruyor.”







