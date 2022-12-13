Gündem CHP başörtüsü için rapor hazırlayacak MYKnın ardından Parti Meclisnde ele alınacak
POLİTİKA

CHP başörtüsü için rapor hazırlayacak: MYK'nın ardından Parti Meclis'nde ele alınacak

İYİ Parti'nin başörtüsü yönelik anayasa değişiklik teklifine evet vereceğini açıklamasından sonra CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak edilmeye başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti içerisinde yer alan hukukçulardan konuya ilişkin rapor hazırlamaları istediği ortaya çıktı. Hazırlanan rapor MYK ve Parti Meclisi'nde görüşüldükten sonra CHP kararını verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP başörtüsü için rapor hazırlayacak: MYKnın ardından Parti Meclisnde ele alınacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı başörtüsü anayasa değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu. Tavrı merak edilen CHP, henüz bu konuda net bir karar vermedi.

Gözlerin çevrildiği MYK toplantısında edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar konusunun gündemde tutulmasını istedi. Bu yüzden başörtüsü meselesini bu toplantıda görüşmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu konu şu anda aciliyeti olan bir konu değil. AK Parti'nin yaklaşımı iyi niyetli de değil. Bu yüzden meselenin hem hukuki hem de siyasi boyutlarını gündeme almamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

RAPOR HAZIRLANACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti hukukçularından da anayasa değişiklik teklifi ile ilgili bir rapor hazırlamalarını istedi.

Raporda teklifin anayasanın temel ilkelerinin yanı sıra temel hak ve özgürlüklerle ilgili anayasaya aykırılık içerip içermediği incelenecek. Birkaç gün içerisinde hazırlanması beklenen raporun Meclis’deki bütçe görüşmelerinden sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Rapor, önce MYK’da sonra da Parti Meclis’nde ele alınacak. CHP, bu kurullarda yapılacak hem hukuki hem de siyasi değerlendirmelerin ardından teklifle ilgili kararını verecek.

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