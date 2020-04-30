CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adliyede ifade verdi

Akşener vatandaşın yönelttiği sorulara cevap vermek yerine kahkaha attı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, HaberTürk'te katıldığı programda vatandaş tarafından kendisine yöneltilen 'İçişleri Bakanlığı döneminde hangi icraatları yaptı?' ve 'Sağlık Bakanı Koca'yı başarılı bulduğunuzu söylüyorsunuz. Sn. Koca'yı bakanlığa atayan da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sn. Erdoğan'ı da başarılı buluyor musunuz o halde?' soruları karşısında kahkaha atmakla yetindi.