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Gündem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adliyede ifade verdi
POLİTİKA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adliyede ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak, "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Haber Merkezi DHA
Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi
Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Avukatları ile birlikte adliyeye gelen Kaftancıoğlu, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi.

Kaftancıoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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Canan Kaftancıoğlu ifade öncesi savcıları hedef aldı

Ne olmuştu?

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un oturduğu evin ve yanında bulunan arazinin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu hakkında, Altun'un Avukatı Sezgin Tunç tarafından suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Kaftancıoğlu hakkında ise "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma açıldı.

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