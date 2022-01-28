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CHP İYİ Parti'ye randevu bile vermiyor

CHP-İYİ Parti arasında perde gerisinde yaşanan ‘görmezden gelme’ krizi İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in çıkışı ile su üstüne çıkarken sürtüşmenin sebebi de belli oldu. İYİ Parti’li milletvekillerinin belediye başkanları ile görüşme talep ettiği, bu görüşmelere yanıt alınamadığı belirtiliyor

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP İYİ Partiye randevu bile vermiyor ​
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CHP-İYİ Parti arasında perde gerisinde yaşanan ‘görmezden gelme’ krizi İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in çıkışı ile su üstüne çıkarken sürtüşmenin sebebi de belli oldu. İYİ Parti’li milletvekillerinin belediye başkanları ile görüşme talep ettiği, bu görüşmelere yanıt alınamadığı belirtiliyor.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul milletvekillerinin görüşme talebini geri çevirdiği ifade ediliyor. Parti kulislerinde de bu sıkıntının dillendirildiği ancak, Ahmet Çelik’in konuyu sesli olarak dile getirdiği belirtiliyor.

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